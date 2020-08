Estados Unidos dona 200 respiradores y pide capacitación

Esta donación se suma a la asistencia de USD 1,3 millones a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). Este fondo es para prevenir y controlar la pandemia del Covid-19, para fortalecer laboratorios y vigilar la propagación del virus

En total, EEUU donó 250 respiradores anunciados por el presidente Mario Abdo Benítez luego de que mantuviera un enlace con su par norteamericano, Donald Trump, el 2 de mayo pasado.

“Me complace anunciar que 200 respiradores más, prometidos al Paraguay, han llegado! Espero ver en esta semana la capacitación del personal de blanco sobre estos respiradores”, escribió McClenny a través de su cuenta de Twitter, advirtiendo al Ministerio de Salud.

Pese a poseer una línea de crédito de USD 1.600 millones para hacer frente a la pandemia, las autoridades de nuestro país están siendo sumamente cuestionadas por el hecho de que aún pese al tiempo transcurrido no se equiparon hospitales y no se adquirieron insumos. De ese monto, unos USD 100 millones fueron destinados al sector de Salud, pero aún la ejecución presupuestaria no sobrepasa siquiera el 10%.