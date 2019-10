Estado y cannabis: Una relación que avanza con contradicciones

24 horas después de que el Poder Ejecutivo emitiera un decreto impulsando el cultivo del cáñamo con fines industriales, un Tribunal de Sentencia condenó a cinco años de cárcel a un hombre que producía aceite de marihuana con fines medicinales, el pasado martes. El Gobierno reconoce al cannabis como medicina desde 2016; sin embargo, hoy en día cientos de familias se exponen a la misma pena carcelaria por utilizar el aceite sin autorización para tratar enfermedades como la epilepsia refractaria y el cáncer. Con distintos proyectos en puerta y entuertos legales por resolver, la relación entre el Estado y esta planta avanza lentamente y con contradicciones en el camino.

Los jueces que condenaron a Édgar Martínez Saccoman argumentaron que como la marihuana es una sustancia prohibida por la ley y él no tenía ninguna autorización para su tenencia, no importan que haya tenido o no fines medicinales. “Para nosotros es decepcionante la actitud que tomaron en el caso de Édgar. No sé si es para tener como un precedente para amedrentar a los que queremos acceder al aceite a través del autocultivo, finalmente lo que hacemos es ejercer nuestro derecho a la salud”, afirmó Cynthia Farina, presidenta de la organización Mamá Cultiva Paraguay, que promueve el uso del cannabis medicinal y hoy aglutina a más de 300 familias.