Estado debe dar importancia a sostener una política ambiental

Durante mucho tiempo se ha cuestionado la falta de mayor inversión estatal en salud pública en el Paraguay, pero no se le ha dado la debida importancia al tema hasta que estalló la pandemia del Covid-19 y nos dimos cuenta de la gravedad de no contar con una infraestructura médica adecuada. A pesar de que se aprobaron millonarios fondos extraordinarios para intentar reparar el déficit, el Ministerio de Salud no logró responder a las expectativas y un importante sector de los servicios se han encontraron colapsados, ante un creciente número de contagios y fallecimientos.