“Está buscando no declarar”

El abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, sostuvo que Arnaldo Giuzzio busca dilatar el proceso en el que denunció a su defendido y mencionó que no quiere declarar, porque no tiene elementos para sostener la acusación que hizo contra el ex mandatario, supuestamente.

Según el defensor, el ex ministro del Interior no conoce la ley. “Este es un invento de Giuzzio para no declarar. Por donde se lo mire es una chicana por parte del ex ministro”, refirió Ovelar.