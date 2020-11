Esquema de estafas del clan GD se montó con respaldo político

Día tras día, Última Hora viene publicando informes que revelan detalladamente cómo operaba el esquema de presuntas estafas que dirigía el ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Ramón González Daher, con la supuesta complicidad de su hermano, el ex senador colorado cartista Óscar González Daher, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), además de otros miembros del entorno familiar, actualmente procesados en diversas causas relacionadas con presuntos hechos punibles de usura, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos, entre otros delitos.