Esposa de Díaz Verón está en el Buen Pastor por orden del juez Delmás

La prisión fue decretada pese al pedido del defensor de Morínigo, Mario Elizeche Baudo, que pidió medidas alternativas a la prisión, o en su caso, el arresto domiciliario.

La fiscala Carmen Gubetich de Cattoni se allanó al pedido de la defensa para el arresto domiciliario, porque la defensa argumentó que la mujer tiene una hija especial, que depende exclusivamente de ella.

Sin embargo, el magistrado no tuvo en cuenta el pedido, sino que entendió que persistía el peligro de fuga de la procesada por supuesto lavado de dinero.

Además, también señaló que la defensa no presentó documento alguno que demostrara el arraigo, ni certificado de vida y residencia.

Con estos argumentos, decretó la prisión preventiva en la prisión de Mujeres del Buen Pastor, donde guardará reclusión en libre comunicación y a disposición del Juzgado.

se presentó. María Selva Morínigo se presentó a primera hora en la Comisaría 14ª Metropolitana. Después fue llevada ante la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni.

Ahí, se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Después, fue presentada ante el juez Delmás, para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Los periodistas le consultaron acerca de dónde se encontraba su marido, a lo que respondió: “En mi corazón...”, eludiendo de esa manera la respuesta.

Asimismo, ya en tribunales, se le consultó qué pensaba sobre la resolución del juez Delmás, y señaló: “Confío en la Justicia”.

El abogado Mario Elizeche sostuvo que era una decisión injusta, que iba a apelar la prisión, teniendo en cuenta que había presentado documentación que demostraban la inocencia de la mujer.

EX FISCAL. El abogado no quiso responder sobre el procesado ex fiscal general, Javier Díaz Verón, ya que estaba abocado en esos momentos a la audiencia de Morínigo.

Díaz Verón fue citado para el viernes 24 de agosto, a las 10.00, por el juez de Garantías Julián López, quien recibió el caso tras la división ordenada por su colega Delmás.

Díaz Verón tiene orden de captura dispuesta por la anterior fiscala María Estefanía González, quien fue recusada posteriormente.

En su imputación, por presunto enriquecimiento ilícito, la agente del Ministerio Público requirió su prisión preventiva. Para la Justicia, el ex fiscal general aún no está prófugo.

Ministro desmiente rumor de salida

Anoche, una fuente penitenciaria comentó a este medio que María Selva Morínigo, la esposa del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, habría abandonado nuevamente el Penal de Mujeres del Buen Pastor 15 minutos después de haber ingresado. Consultado por ÚH, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, desmintio la versión. “No es así; ella está en el Buen Pastor cumpliendo con la orden judicial”, respondió el ministro. Por su parte, la directora del Penal, Ana Dina Coronel, indicó: “No estoy en el penal, pero una vez que ingresa una mujer privada de libertad solo con orden judicial puede volver a salir”.

No saben dónde está el ex fiscal

Mario Elizeche, abogado de la familia Díaz Verón, explicó que no sabe dónde se encuentra el ex fiscal general del Estado ni manejan la información de cuándo se presentaría ante la Justicia. “No sabemos nada. Yo soy el abogado, pero no tengo ninguna información en este momento”, expresó, al ser consultado por los medios a la salida de la sede del Ministerio Público.Al ser consultado si Javier Díaz Verón también se presentaría en las próximas horas, el abogado no pudo ocultar su fastidio. “En este momento estoy abocado a defender a la señora María Selva”, remarcó. Elizeche, luego de la audiencia de imposición de medidas criticó la determinación que tomó el juez de decretar la prisión de la mujer, y ya adelantó que se va a apelar el fallo. “Vamos a pedir a la Cámara que revise con la agudez que amerita este caso”, concluyó.