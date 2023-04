Espínola asegura que Mario Abdo aportará en el día D

“El presidente es y será aún más un gran aportante para la Lista 1. Marito está con Peña. Marito está con la Lista 1 y si está Marito nada va faltar”, anunció Espínola, pero no dio más detalles.

Precisó también que venderá sus bienes para recaudar dinero para la campaña de la ANR, ya que sostiene como prioridad que Peña gane la presidencia. “Voy a vender lo que tenga que vender para que gane Peña; voy a hacer colecta entre mi familia, voy a hacer una cena de recaudación propia para que no falte dinero a la Lista 1; hasta puedo poner en riesgo mi patrimonio familiar, mi camioneta, hasta mi bicicleta”, aseguró.

Sostuvo que muchos colorados piensan como él, y el que no debe apoyar a Efraín Alegre. “Hoy me cobija mi obligación de colorado, no me importa la conducción del partido ni el conductor (Horaico Cartes); sí me importa el próximo presidente de la República. Todos los colorados piensan como yo y el que no piensa así que vaya con Efraín a salir tercero”, aseveró.

En juego. El senador Juan Afara, por su parte, indicó que la sanción contra Horacio Cartes afectó mucho al financiamiento de la campaña del Partido Colorado.

“Hizo más lenta la campaña. Hoy moverse y trasladarse cuesta mucho. El combustible está muy caro”, afirmó.

Indicó que el día D implica mover a una logística importante que tiene un costo muy elevado.

“Acá el Partido Colorado es el que está en juego, no los movimientos”, aseguró el legislador de Fuerza Republicana, quien buscará el rekutu.

En febrero, el senador y otros referentes habían dicho que Cartes debía pedir permiso como titular de ANR para evitar tener problemas de financiamiento.