Esperanza dialoga con Hugo Fleitas y Euclides dinamiza su propia campaña

La senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez ya dijo que su dupla será con una figura masculina del PLRA y, pese a que aún Alegre no está descartado, tampoco ha anunciado oficialmente su presunto acuerdo para que Soledad Núñez sea su compañera de fórmula. Asimismo, Martínez tiene otras alternativas ya que están en carrera, además de Martín Burt, el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas.

De hecho, Martínez está en conversaciones con este último precandidato.

Ayer, Esperanza dijo en conversación con la 1020 AM que el objetivo es concretar la dupla en los próximos días. “Estamos todavía queriendo cerrar una dupla, tratar de competir. Estamos teniendo conversación con una serie de sectores que se están aglutinando, con el cual quiero cerrar una dupla, está muy complicado y estamos tratando de cerrar en estos días”, señaló.

Agregó que “será una figura masculina del sector político del PLRA”.

Lo que de plano se descarta es que la figura del ex canciller nacional Euclides Acevedo sea su compañero en la chapa. Esto porque según la misma Martínez manifestó, el propio ex ministro del Interior dijo en reiteradas ocasiones que no le interesa formar parte de la Concertación.

“Él en reiteradas ocasiones afirmó que no va a ingresar a la Concertación. Hasta donde yo sé, no cambió de opinión, y él no quiere entrar, lastimosamente”, expresó.

Por su parte, el gobernador Fleitas afirmó que conversaron de todo con la senadora y respecto a si surge la posibilidad de inscribir una chapa juntos, “no descarto la posibilidad”, señaló.

Hasta el momento, ninguno de los precandidatos de la Concertación dio a conocer quiénes serán su dupla. El plazo es hasta el 31 de agosto.

Euclides de gira. Por su parte, Acevedo se reunió este fin de semana en la ciudad de Coronel Oviedo con jóvenes y mujeres para escuchar sus posturas y preocupaciones con miras a las generales.

El líder del Movimiento Nueva República habló ante un salón lleno de oyentes y en su discurso mencionó primeramente que la mujer paraguaya será reivindicada, puesto que actualmente se encuentra excluida y olvidada. Además, recalcó que las mujeres serán las que gobernarán en la Nueva República y que anhela que todos los paraguayos tengan acceso a las mismas oportunidades, para que, con su esfuerzo y determinación, alcancen una vida más digna.

Por otra parte, habló sobre su visión de un Paraguay productivo, donde planea una asistencia tecnológica, crediticia, conectividad para sacar los productos y un mercado asegurado.