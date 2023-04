Esperan que equilibrio y estabilidad en CSJ contribuyan a mejorar gestión

Me encantó oír de Santander que hablará con el Contralor para que se audite la Corte como otras instituciones. Édgar Acosta, diputado del PLRA.

Asimismo, existe un buen margen de tiempo para que se realicen los cambios necesarios en la Corte. Además, ya que prácticamente inicia con el gobierno que asumirá este año e irá más allá de su término, para algunos esto le desmarca de las presiones políticas y también le da estabilidad para que lleve a cabo sus funciones.

El senador del Frente Guasu Hugo Richer manifestó que tiene “la impresión que hay una disputa política por líneas políticas distintas y es muy saludable eso y, justamente por eso, la disputa ya en el Consejo de la Magistratura fue muy dura con la designación del último ministro de la Corte cuando el Senado eligió a Santander”. “Ahora hay que ver si con la designación eso hace que incline la balanza hacia una de las líneas”, refirió.

Dijo además que la labor del Poder Judicial es fundamental si “queremos recuperar la esperanza de una parte de nuestro pueblo en relación a la transición democrática”.

En tanto que su colega, el senador liberal, Salyn Buzarquis, consideró que la buena administración de justicia ha quedado postergada durante mucho tiempo y es momento de cambios. “Yo creo que la nueva Corte no tiene excusas ya que está totalmente renovada y tiene hoy esa famosa estabilidad que todos dicen. Entonces, no le pueden deber favor ni tampoco el ‘¿cháke’ de que se le puedan sacar antes a no ser que haya mal desempeño de funciones en algún caso que amerite el juicio político, pero, apartando esto esperemos que esta Corte renovada empiece a plantear reforma profundas”, dijo.

Mencionó que los integrantes de la máxima instancia judicial gozan de una confianza aparente pero que deben mostrar en el campo las acciones necesarias, dada la acabada experiencia y trayectoria de muchos de ellos. “Tienen además toda la confianza aparentemente, hay personas con buen currículum con buena trayectoria pero es hora de que empiecen a dar señales de cambios estructurales”, expresó.

En relación a la renovación de la Corte y la estabilidad que tendrá durante un tiempo, el diputado Édgar Acosta manifestó que con los últimos cambios “hay muy buenas referencias del ministro Santander que recientemente juró y esperemos que la Corte este a la altura de que el país requiere”.

“Puede haber problema estructural y haya habido situaciones que sean imposible modificar la estructura del órgano o se hayan aliado algunos ministros para sacar ventajas particulares y no lo que nuestro país necesita, entonces allí es importante la designación de hombres íntegros porque pueden mover el avispero y puede hacer que se mejore”, indicó.

Para Acosta, el nuevo integrante de la Corte acertó en decir que impulsará el control. “Me encantó oirlo decir que hablará con el Contralor para que se audite la Corte así como otras instituciones”, dijo. El legislador sostuvo que la justicia es trasversal a todo el sistema.

