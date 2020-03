Espectáculo solidario Desde el salón de casa

La consigna más repetida fue la dedicada a agradecer la labor de los médicos, enfermeros y de todo el personal sanitario que combate diariamente al Covid-19. “Esta va dedicada a todos los profesionales de emergencias y médicos del mundo”, dijo Alicia Keys antes de interpretar Underdog, cuya letra Encontrarás que algún día, bien pronto, conseguirás levantarte, tomó un significado más global que nunca.

RECAUDAR FONDOS. Antes, Elton John ejerció de maestro de ceremonias desde el colorido salón de su casa, donde introdujo un evento que trataba de recaudar donaciones para varias organizaciones benéficas que entregan alimentos y equipos médicos a las familias más desfavorecidas por esta pandemia. El show y las circunstancias fueron una buena ocasión para “colarse” en las vidas de las celebridades y ver sus hogares.

También desde el sofá y con la guitarra en mano actuaron la pareja formada por Camila Cabello y Shawn Mendes, mientras que Mariah Carey interpretó Always Be My Baby desde su estudio doméstico pero “con la puerta abierta para vigilar a los niños”. La cuarentena pilló a Sam Smith sin instrumentos en el hogar, por lo que el cantante decidió participar en el concierto con su voz y una versión “a capella” de la canción How Do You Sleep?. Elton John y la cantante Lizzo mantuvieron una conversación por videollamada en la que dieron consejos para convivir bajo esta situación de crisis. Demi Lovato, H.E.R., Tim McGraw y Dave Grohl de los Foo Fighters completaron las actuaciones.

Para terminar, Elton John cerró la reunión musical con Don't Let the Sun Go Down on Me, interpretada con el teclado de su hijo, ya que, según reconoció el músico, “está pasando el confinamiento en una casa sin su habitual piano”. “Cuando todo esto acabe, estaré allí fuera tocándolo para vosotros de nuevo”, prometió con esperanza. EFE