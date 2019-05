Escrachador se peleó con seguidor del concejal Kelembu

Páez criticó a Kelembu, a quien cuestiona desde que el polémico concejal se sumó a la bancada zacarista para llegar a la intendencia municipal en febrero pasado, a lo que se suma la actitud violenta que ha tenido en los últimos días con quienes lo reprochan, actuando incluso en estado de ebriedad.

El escrachador dijo que el edil, al saber de su presencia, llamó a Mbururu para que lo defienda. “No tienen vergüenza de actuar de esa manera. Con esta gente tenemos que usar el cinto, porque son unos sinvergüenzas, traidores y después se hacen pasar de luchadores”, lamentó Páez.

“Nosotros somos luchadores sociales y a través de las redes nos atacan. Siempre vienen queriendo avasallarnos. No le gusta que se le digan las verdades en su cara, entonces vine, y reaccionó de esta manera. Soy un simple luchador social, no tengo ningún partido político, pero siempre estamos para desenmascararle a esta clase de sinvergüenza”, añadió.

AMENAZA. Arturo Páez manifestó que Mbururu incluso lo amenazó a través de las redes sociales. “Me dijo que el día que me encuentre se me iban a organizar con Kelembu para garrotearme, él es el que hace todos estos bochinches”, acusó. Reconoció que la violencia no es la manera para salir de los problemas. “Ellos reaccionan así, porque así quieren ganar protagonismo”, dijo.

Por su parte, Esquivel dijo que él fue el agredido cuando llegó a la Junta Municipal. Aseguró que no es una persona violenta y que lamenta lo ocurrido. “Yo solo me defendí, no sé cuál fue su intención. Yo no vine para pegarle, no soy un tipo violento. Solo vine para mirar lo que estaba pasando acá”, afirmó.