Mea culpa. Eduardo Berizzo remarcó los errores que tuvo en el planteamiento y que no pudo generar pese a que según él, puso jugadores en ataque.

“Teníamos la posibilidad de encontrar balones para atacar o contragolpear; nos costaba presionar. En la primera parte estuvimos bien cerrados; en la segunda empezamos bien y en 5 minutos el partido se nos va de las manos. Es verdad que no generamos ataques, solo un desborde de Miguel (Almirón); evidentemente que el partido no fue bueno para nosotros. En ataque no generamos nada”, apuntó en su análisis el seleccionador.

Consultado por jugadores puntuales, el seleccionador argentino no quiso responsabilizar con nombres. “Si jugamos mal es responsabilidad mía; jugamos defensivamente bien hasta el gol; después ofensivamente nos costó mucho, no encontramos profundidad en banda; teníamos cuatro jugadores de corte ofensivo y aún así no atacamos bien”.

Inconexo. Sobre los ataques, el DT albirrojo siguió marcando las pautas pedidas. “En ataque no combinamos bien; no pudimos conectar a Miguel (Almirón) con nuestros atacantes y en un descuido recibimos dos goles por banda derecha que era la más protegida”, dijo Berizzo. Por último, del arbitraje no dio opinión alguna.

Las estadísticas fueron muy pobres de la Albirroja en el partido tuvo solo el 40% de la posesión del balón, de los 5 remates que generó, ninguno fue al arco. No pudo capitalizar los 17 tiros libres ni menos los 4 córners que tuvo.