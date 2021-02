“Es necesario integrar los barrios excluidos a la ciudad capital”

-Para que Asunción y ciudades aledañas puedan avanzar de manera planificada, ¿cuáles son las ejecuciones más urgentes?

Las prioridades son definitivamente la infraestructura, redes de desagüe pluvial, alcantarillado sanitario, planta de tratamiento, renovación de las redes de agua potable. Si todo lo que está enterrado no solucionamos no podemos pensar en construir una ciudad para arriba. También la revitalización de los espacios públicos, fortalecer las plazas y parques, mejorar el transporte público.

En Asunción están los Bañados y la revitalización del Centro Histórico, y para ello es necesario integrar los barrios excluidos a la ciudad. También trabajar en los otros Bañados. Todos los proyectos que se hagan en el centro de Asunción, en promoción de cultura, en las plazas centrales nunca van a ser sostenibles si están ocupadas por familias desplazadas por la inundación, si tenemos una situación de precariedad, de vulnerabilidad que le afecta a demasiadas familias en la proximidad del Palacio de Gobierno y el Congreso de la Nación.

-Estas mudanzas son cíclicas y, sin embargo, no existen previsiones para reubicaciones adecuadas de familias damnificadas. ¿Qué opina sobre eso?

No entiendo cómo venimos administrando una crecida cíclica y no se puede gestionar una correcta reubicación temporal para que no se generen conflictos por ocupación de espacio público. Se podría decir que por cuestiones de humanidad ocupen esos lugares, pero eso es producto de una mala planificación. Las familias tendrían que ser reubicadas temporalmente con los servicios garantizados hasta tener una solución definitiva. Porque eso genera un sobrecosto y hace que sea mucho más ineficiente el Estado en brindar una solución y es con la dinámica que hay que cortar.

Hay muchos intereses dentro de todos los barrios, se necesita un acuerdo político real para solucionar. Por eso a nivel de Comuna es importante el rol que juega la Junta Municipal, ya que como legislativo es representante territorial de la ciudad y es donde están en términos de pluralismo todos los sectores. Por eso les quiero preguntar a los que se están candidatando a la concejalía cuál es la visión sobre la reconversión de los Bañados.

-¿Cuáles son los frentes para soluciones de fondo en los barrios ribereños?

En todos los casos de los Bañados se deben plantear alternativas como la reubicación de familias en zonas que no les genere un desarraigo, como el barrio San Francisco, que no sean más de 10 kilómetros de distancia. Son conversaciones que se deben tener con la población que es muy heterogénea.

Debemos derribar el mito de que la gente no quiere mudarse de ahí, claro que las hay, pero no son todas. Hay familias que sí están dispuestas a trasladarse porque su actividad económica les permite.

-Consolidar el barrio...

Por otro lado pensar en zonas de consolidación como es el caso de la Chacarita Alta, en ese caso no hay traslado. Se delimitan las áreas no afectadas por las inundaciones, como en el Bañado Sur, donde hay zonas por encima de la cota de inundación, y en esos casos se mejora el barrio con las aperturas de calles, fortalecimiento de espacios públicos que hace que no todos sean pasillos donde no puedan entrar ambulancias, bomberos. Se les brinda una infraestructura para que sea un barrio integrado a la ciudad.

-Relocalizaciones...

Otra opción es la relocalización que sería en la misma zona con rellenar, refular un determinado sector y construir las viviendas en la zona, como lo sucedido en el Bañado Norte, con 70 viviendas.

Una cuarta opción que es la indemnización asistida para casos específicos. No hay que entenderla como darle dinero simplemente porque eso no funciona, hay que garantizar el acceso a una vivienda adecuada en otro territorio.

-¿Cuáles son las intervenciones más esenciales en Chacarita, donde se retomó el proyecto de mejoramiento?

Hay proyectos prioritarios a encarar; uno es la construcción de parques lineales a lo largo de los arroyos México, Antequera y Tacuarí y se debe reubicar a las familias del territorio que pertenece al arroyo. La extensión del Parque Caballero hasta la Costanera donde se debe abrir una calle. También es clave la reestructuración de la red vial. Hay calles y puentes que se deben construir. Se debe dar más circulación a las pocas calles que hay dentro de la Chacarita. Eso está demostrado con barrio Mundo Aparte, que cuando se abrió la calle disminuyó la inseguridad porque había mayor circulación, eso permite romper con la segregación.

Los recursos no pueden ser limitantes cuando se habla de la integración social y física de un barrio tan emblemático a la ciudad que va a transformar la dinámica que se da en el Centro Histórico de la capital del país.

-Para recuperar o revitalizar sitios de esparcimiento público en capital, ¿por dónde se debe empezar?

Para la revitalización del espacio público, ese encuentro del ciudadano con las áreas verdes, debe haber programas en materia de seguridad, limpieza, muchas actividades culturales y turísticas a desarrollar desde la Municipalidad, que tiene competencia en la materia.

Con la pandemia nos dimos cuenta de la poca infraestructura que tenemos en cuanto a espacio público; las plazas, los parques. La avenida Costanera, por ejemplo, fue pensada para el auto y no para el peatón. Hay obras complementarias que se están haciendo, pero todavía hay un desafío enorme en poder dotar de mayor equipamiento comunitario, en poder contener la inseguridad.

-¿La ciudad está mayormente diseñada para automóviles, entonces?

Hay una mala interpretación de que si se construyen más autopistas va a mejorar el tráfico, por el contrario, hay que pensar en la ciudad desde otra lógica. La dinámica de la ciudad cambia cuando se le da más espacio al ciudadano. Ojalá esté en el centro de la agenda de discusión política en estas elecciones. Construir una ciudad para ciudadanos y no para los automóviles. Mejorar el transporte público, la reactivación del tren de cercanía, parques lineales. Las calles no son amigables con quienes andan en bicicleta, y hace falta un cambio cultural del automovilista, son procesos que hay que empezar.