“Es momento de dar el paso al costado”

En conversación con Monumental 1080, López Arce afirmó que piensa que llegó el momento de dar un paso al costado, con lo que daba a entender de que dejaría el cargo para abocarse a otras tareas. Insinuó de que su renuncia al cargo de director del Empleo se debió, más que nada, a la falta de apoyo de las autoridades ministeriales en las actividades que lleva adelante, específicamente, las mentadas ferias de empleos.

“Esto me da la muestra que si en mis vacaciones no me dejan trabajar, imaginate lo que será si continúo. Yo tengo ganas de trabajar y vamos a buscar otro lugar en donde pueda hacerlo”, le manifestó al conductor radial Carlos Báez. “Independientemente de que haya personas que quieran desmeritar –prosiguió– se ve el fruto. Hay gente que fue ayudada y eso se ve”.

“Imaginate que incluso estando de vacaciones esto no para, hay gente que confía mucho y quiere que vos le atiendas durante las entrevistas”, se ratificó. Señaló que tiene un ofrecimiento del gobernador Hugo Javier González para trabajar en la Gobernación de Central.