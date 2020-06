Es inminente la imputación del intendente de San Roque

Según el director de la Novena Región Sanitaria, Osmar Galeano, Alfonzo, se hizo la prueba del Covid-19 con su esposa el día 3 de junio, luego de que un pariente diera positivo a la enfermedad. Sin embargo, el 9 de junio el entregó el cheque a los bomberos. No cumplió los 14 días del protocolo y no se sometió la segunda prueba. Su esposa lo hizo en un laboratorio privado el día 13, pero él no.

El ministro Julio Mazzoleni se refirió al caso de Alfonzo y dijo que las autoridades deben dar el ejemplo y reconocer el error cuando se equivocan. Señaló que no hay necesidad de que el ministro Joaquín Roa haga cuarentena porque durante la interacción con el jefe comunal utilizó protección.