"Es emocionante hacer realidad esa ilusión que tienen los niños por Papá Noel"

Antes de la pandemia comenzamos a hacer una obra de teatro que se llamaba “Dónde está Papá Noel”; creo que fue en 2017, la primera vez que hicimos. Estaba como actor en esa oportunidad de esa obra escrita por Patricia Reyna, quien es la que escribe todas las obras de Equipo Teatro. Y a partir de la obra, comenzaron a contactar los shoppings y demás. En realidad, hace mucho que hacemos ese trabajo de Papá Noel en los shopping, con otro Papá Noel porque digamos que yo –en ese entonces– era muy joven. Pero ahora que ya tengo la edad más o menos de Papá Noel me animé a entrar a la obra.

Cada año, desde 2017, hacíamos una obra, ya sea en la Manzana de la Rivera, en la Costanera y en diferentes lugares como los shoppings. Todo eso hizo que llamáramos la atención y más o menos desde hace dos años que comenzamos a visitar las casas en el día de Nochebuena; aparte de hacer los otros eventos en shoppings para fotos, juegos, concursos, ya comenzaron a pedir para llegar hasta las casas en Nochebuena.

Comenzó eso bastante tímidamente, inclusive llegamos a hacer con tapabocas porque en medio de la pandemia sucedía eso; pero después, el año pasado, se abrió más. La mayoría no pedía que Papá Noel lleve tapabocas porque se hacía normalmente al aire libre.

Y, bueno, lo que hay que aguantar es el calor impresionante. Hay algunos que me piden ir ya a las ocho de la noche y, realmente, hay que vestirse a las seis de la tarde y cuando llego ya estoy todo mojado prácticamente. Pero es un placer hacer esto. El año pasado me animé menos porque había tenido Covid e hice poco. Estamos con otras personas también haciendo de Papá Noel.

Este año me sorprendió de que en noviembre ya comenzaron a llamar la gente. Por eso, este año somos tres Papás Noel, el año pasado éramos dos nada más. Agregamos uno más porque es impresionante la cantidad de personas que llaman; entonces tenemos que cumplir. Entre las 20 y las 24 horas tenemos todo un recorrido llegando a las casas, haciendo un poco de ruido, hablamos un poquito con los chicos.

Primero, al llegar los padres nos dan los regalos para sus chicos. Ponemos en la bolsa y comenzamos a repartir los regalos porque cada uno viene con su nombre. Le damos un toque también teatral, de actuación a este Papá Noel y los chicos están fascinados.

Hay lugares donde es Papá Noel y hay otros, donde es Santa. Depende del lugar. A pesar de que hay algunos que dicen todavía que no existe y que por el traje este personaje no puede ser en este país con 35 y 40 grados.

Pero lo importante es la alegría que ves en los chicos, es impresionante. Para ellos no existe todavía esto de que Papá Noel no es real. A los cinco, seis y siete años es real lo que están viendo, no creen que es una persona disfrazada. Los más grandecitos sí, inclusive hasta chicos de 12 o 13 años se ponen felices al recibir sus regalos.

Ni bien entrás a sus casas, ya te abrazan, algunos ya se suben upa y todo depende de la actitud de los chicos. Cuando ya te abrazan significa que tenés que darle mucho cariño todavía. Y es emocionante hacer realidad esa ilusión que tienen los niños por Papá Noel.

Después de repartir los regalos, hacés la foto característica con cada uno y después la foto general porque por lo común se juntan varias familias. Y para el sábado –antes de la Nochebuena– ya tenía agendada la visita a las ocho de la mañana, donde los chiquitos me esperaban para un desayuno. Después los tres Papás Noel comenzamos nuestro recorrido a las ocho de la noche. Tratamos de ver el itinerario para cada uno como para que podamos llegar antes de la medianoche.

Una vez me tocó a las once y media de la noche en Mariano Roque Alonso y cuando eran las doce estaba recién en la Costanera; o sea, pasé en la Costanera. Incluso, el otro Papá Noel que se atrasó un poco, pasó la Navidad en la puerta de la casa porque estaban a las doce brindando y después le abrieron la puerta.

Y es una tradición ahora hacerlo prácticamente todos los años. Nosotros ya tenemos pautado después de las doce reunirnos todos. En mi casa tengo seis nietos y ellos también están esperando que llegue Papá Noel después de las doce. Hacemos un acting, ya me vieron en la Costanera el otro día. Ahí fue impresionante porque llegamos con un trineo todo con lucecitas y era un mar de gente. Pero tratamos de cumplir con todos.

Es emocionante ver cómo los chicos reaccionan porque llegábamos con el trineo. Y siempre preguntan y el trineo dónde dejaste o qué pasó. Pero al ver el trineo es una cosa rara y ellos disfrutan mucho. Generalmente, preguntan más por Rodolfo, el reno, porque creo que escuchan más en el jardín o en las colonias.

Y la ilusión de que va a llegar Papá Noel es impresionante y los padres colaboran mucho con eso. Este año tuvimos como 15 pedidos y estuve a punto de abrir el cuarto Papá Noel, pero hay que tener quién le lleve. Por eso, ya no puse más en mi Instagram ni en el Facebook el anuncio de que “Papá Noel visita tu casa”. Es cansador, pero te divertís. Cuando hacemos presentación en los clubes estamos de una hora y media a dos, sin parar, salvo para tomar un poquito de agua.

Cada lugar genera emociones diferentes, depende mucho de la calidez y cómo reaccionan los chicos, algunos te emocionan. Yo soy familiero, con una familia muy numerosa, tengo muchos hijos y ahora muchos nietos y desde que empecé en el teatro en 1985 siempre trabajé con chicos en obras infantiles; entonces, ya tengo un training. Realmente se trabaja con la emoción del momento.

Ahora con 64 años me parezco un poco más a Papá Noel, pero mi hija me dice que como soy muy activo debo bajar la intensidad porque Papá Noel ya es viejo y no puede moverse tanto.

Me falta poquito nomás para que mi barba sea totalmente blanca, probablemente el próximo año ya hago con mi barba.

Cuando éramos chicos nos íbamos a visitar pesebres o recorríamos las casas. Eso tiene que ver con la tranquilidad que tenían los padres de que sus hijos podían salir a las calles, pero ahora no sé, no le dejaría a mis nietos visitar pesebres. Eso quizás se perdió y no sé cómo se podría recuperar.

