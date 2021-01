Erssan investiga a 58 aguateras por entregar agua de dudosa calidad

Falta de desinfección del agua y de entrega obligatoria de análisis periódicos de calidad de agua son los motivos en algunos casos. Otros sumarios fueron por infracciones como el no aporte de la tasa retributiva del 2%.

Algunas de las zonas donde se detectaron estas irregularidades son San Lorenzo, Ñemby, Limpio, Areguá e Itauguá, de Central; Yaguarón, del Departamento de Paraguarí. También Encarnación, de Itapúa, y San Pedro en el Norte.

Estos sumarios pertenecen al periodo del 2020. Desde Erssan no quisieron dar a conocer la lista de las juntas y aguateras investigadas. El director de Gabinete y asesor legal del Comité de Administración del ente, Juan Pablo Leiva, alegó que aún no fueron notificadas varias de ellas. “Sería como darles un aviso”, indicó.

Las principales irregularidades se dan sobre todo en el Departamento Central, atendiendo que es la zona donde se concentran aproximadamente 600 prestadores.

“Hay veces que el sumario no es necesariamente porque incumplen con el depósito o porque no desinfectan el agua, sino porque no presentan los documentos respaldatorios para demostrar que están realizando los trabajos. Muchos durante el proceso logran presentar los papeles y el sumario se puede cerrar”, relató.

ESCASEZ. A diario existen reclamos de usuarios que sufren cortes de suministro proveído por prestadores privados y también por la aguatera estatal Essap. El servicio es interrumpido por algunas horas como el caso de Fernando de la Mora, zona Sur, barrio Tres Bocas. También reportan inconvenientes en los barrios San Blas, de la ciudad de San Antonio, y San Pablo, de Asunción.

En la capital, los problemas recurrentes de cortes por largas horas y baja presión se dan en zona del Hospital Barrio Obrero y barrio San Antonio, detrás del Palacio de Justicia. En este última área los moradores piden cambio de antiguas cañerías de la Essap, cuyos técnicos constataron que sería el problema.

Sobre la consulta si desde Erssan tomaron algún tipo de medida con respecto al servicio prestado por Essap ante los reclamos masivos, Leiva argumentó que siempre solicitan informes y planes de contingencia para luego verificar el avance de procesos de trabajo. Justificó que la aguatera estatal prevé varias inversiones para aumentar la capacidad de producción de agua.

“Como ente regulador asumimos a Essap como cualquier otro prestador, no tiene un trato preferencial. Agotamos las instancias administrativas”, aseguró.

Por otro lado, durante el 2020, el largo periodo de escasez de lluvia, comentó Leiva, también comprometió al abastecimiento para las aguateras que realizan captaciones de aguas tanto superficiales y subterráneas.

El periodo de pandemia generó, igualmente, una mayor demanda de consumo por la cantidad de usuarios que permanecen en sus hogares, aseguró.