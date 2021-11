Equipos del PLRA sondean alianzas con miras al 2023

Apoyo. El llanismo busca candidato y no descarta a Fleitas.

Luego de que los liberales hayan avanzado bastante en la modalidad electoral de concertación como vía para encarar las próximas elecciones generales con anuencia de toda la oposición, se empezaron a barajar varias candidaturas para hacer frente al actual presidente del Directorio, Efraín Alegre, quien tentará por tercera vez la posibilidad de erigirse como candidato liberal para presidente de la República.

Dentro de este escenario, el ex intendente de la Comuna capitalina Martín Burt se reunió con las bases apuntando a conformar un equipo para apuntalar su candidatura.

A pesar de que Burt dijo que no se ha lanzado a la carrera por la presidencia de la República, no puede negar que ha intensificado sus reuniones con dirigentes políticos.

En este contexto, en las últimas semanas ya se reunió con el ex diputado de Central Juan Yoyito Denis y días atrás con la dirigencia de Luque, capitaneada por el ex intendente luqueño, Cristhian Bernal, y la ex senadora Blanca Fonseca.

Burt visitó personalmente la residencia de Fonseca, quien se abrió del sector llanista y en las últimas internas se alió a Dionisio Amarilla.

También saltó a la luz esta semana el acercamiento del senado Blas Llano al gobernador Fleitas, un candidato atractivo para el llanismo dada la hegemonía de Fleitas en Cordillera y donde el llanismo ha flaqueado. Antes que Fleitas rompa con Alegre abriendo su propio proyecto hacia la presidencia, Alegre se jactaba de tener el departamento casi inexpugnable para su equipo. Si Llano logra cerrar con Fleitas se convertirían en aliados estratégicos ya que mientras uno controla Cordillera el otro aún tiene un control importante con su equipo los municipios de Central.

RECOMPOSICIÓN. Otro equipo que está tratando de posicionarse y aún no decide a quién apoyar para la candidatura presidencial dentro de la interna es el del ex senador Dionisio Amarilla.

El mismo, luego de haber perdido su banca en el Senado por presunto tráfico de influencias, rearmó rápidamente su equipo e incluso ya puso candidato en las últimas internas para renovación de autoridades. Actualmente es tesorero y es un secreto a voces que se presentará para un cargo en 2023.