Equipo Teatro: 20 años de éxitos artísticos en el país

Así presentaron puestas más comerciales como Brujas, Divorciadas, Evangélicas y vegetarianas, Confesiones de mujeres de 30 años, Taxi, Monólogos de la vagina, entre otras, que en ese momento se presentaban en gran parte del mundo y no llegaban a Paraguay.

“Empezamos con El diario de Adán y Eva, convocamos a Mario Santander Mareco para hacer la versión y dirección, y después fuimos hacia las obras para niños, la primera fue Anacleto Avaro, y recorrimos el interior y exterior del país”, detalló Cañete.

Acerca de cómo llegó a dirigir, Juan Carlos Cañete recordó que fue “sin querer”, ya que tenían que resolver llegar a la fecha de presentación de Divorciadas, evangélicas y vegetarianas, y no tenían director, y sí fecha en agenda en la Manzana y los derechos otorgados por Gustavo Ott.

“Patricia me alentó, y fue mi primera dirección sin tener nada de experiencia. Fue un éxito total, y reprisamos con una versión con actores varones”, mencionó.

Algo parecido le sucedió a Patricia Reyna. “Dirigir, nunca hubiera pensado hacer, me negaba terminantemente a dirigir, y un día, como le pasó a Juanca, tuvimos la necesidad porque no conseguíamos director para la brillante comedia Taxi, y no sabíamos qué hacer, y me dijo: ‘Bueno, vos vas a tener que dirigir porque yo voy a actuar’, ese fue mi inicio como directora”, rememoró Reyna.

TRAYECTORIA. Otro momento importante para Equipo Teatro fue la invitación para el Festival Internacional de Buenos Aires con la obra La secreta obscenidad de cada día.

”Fuimos los únicos, si no me equivoco, de los grupos de Paraguay que participó en un festival tan importante como es el de Buenos Aires y con muy buena crítica de la prensa argentina”, puntualizó Juan Carlos Cañete.

Luego realizaron obras como Brujas, Taxi, Pijamas, Money money money, Esperando la carroza, en el rubro de comedias. También llevaron adelante obras paraguayas como Elisa Lynch y Pancha Garmendia, Kuña Teete, y clásicos como Romeo y Julieta y La Casa de Bernarnda Alba.

Seguidamente llegaron las obras para niños. El grupo desarrolló cuentos clásicos como La Cenicienta, Blancanieves, El Mago de Oz, La Bella y la Bestia, El Principito, y de autores nacionales, entre las que se destacan Polisapo, Karumbita y Delmer.

Además, Patricia Reyna escribió obras como La Reina de la Novena y la ganadora de premios Edda 2019, La desgracia.

“Una de las oportunidades que me dio Equipo Teatro fue la posibilidad de escribir. Lo empecé a hacer muy tímidamente por un pedido de una institución que necesitaba una obra sobre un tema específico”, recordó.

“Esa obra trajo otra sobre pedido, y así seguí hasta que me animé con las infantiles hasta llegar ahora a escribir para adultos”, detalla Patricia.

La actriz y directora escribió sobre derechos en torno a la salud, acerca de la violencia, temas para niños, entre otros.

“Necesitamos muchas obras para niños. Equipo Teatro se caracteriza por haber llenado ese vacío en nuestro mercado local, aunque también hacemos obras para adultos, tal vez pueda decirse que es una mitad, mitad, pero la gente nos reconoce por hacer obras infantiles, tal vez porque no hay otros grupos que se dedican tanto al público menudo”, reflexiona.

La compañía teatral realizó además varios talleres, de los cuales surgieron muchos actores jóvenes.

CONSTANCIA. Gabriela Cañete forma parte de Equipo Teatro desde los 13 años. Empezó con la recordada obra Lory en Vacaciones, una puesta infantil con la actriz Lory Anderson.

“Equipo Teatro nunca dejó de ofrecer teatro durante estos 20 años, nunca pararon. Tuvieron miles de obstáculos y nunca dejaron de producir. Equipo Teatro es un elenco que todos los años da mucho trabajo y oportunidades a jóvenes que aman el teatro”, reflexionó Gabriela, quien además participó en La Familia Cabezudo y en muchas infantiles.

La artista confiesa que siempre estará agradecida con Equipo Teatro, pues le dio la oportunidad de pisar escenario desde muy niña.

“Me enseñaron a ser responsable, puntual, disciplinada en el arte. Siempre estaré agradecida por todo con Patricia y Juan Carlos”, dijo la actriz que también participó en La Casa de Bernarda Alba, La desgracia, La reina de la Novena, entre otras.



Equipo Teatro celebra dos décadas en el circuito artístico nacional. Aunque atravesaron muchos obstáculos, nunca dejaron de producir teatro tanto para niños como para adultos.



A saber

Equipo Teatro es una compañía teatral creada por Juan Carlos Cañete y Patricia Reyna. Su primera obra en escena fue El diario de Adán y Eva, bajo la dirección de Mario Santander.

Iniciaron un 1 de febrero de 2002 con Patricia Reyna, con el objetivo de hacer obras tirando más a lo comercial, obras como Divorciadas, evangélicas y vegetarianas, Confesiones de mujeres de 30 años, Taxi, Monólogo de la vagina, etc.