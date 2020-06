Equipo negociador del Anexo C ya tiene aportes de asesores

El equipo negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú dispone desde ayer de las documentaciones elaboradas y de las posturas y sugerencias surgidas en la Comisión Asesora ad Honorem para la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Esta instancia fue creada por el Poder Ejecutivo, y empezó a reunirse desde agosto del año pasado, en la Cancillería nacional. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios entregó todos los documentos producidos por esta comisión al Equipo Negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú.