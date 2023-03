Entregaron denuncias contra fiscales y casos del avión iraní, Smart y Ryguasu

Además, los casos del avión iraní; Smart; celulares de Hijazi; el narco Ryguasu; un resumen de la Comisión antilavado y Messer, así como los fiscales denunciados entre ellos Lorenzo Lezcano, Osmar Legal y Liliana Alcaraz.

“Son las denuncias que hicimos respecto a casos que no avanzan, que están en el Jurado”, refirió Desirée.

“Cambia el presupuesto que aprueba el Congreso, a través de acciones de inconstitucionalidad, y lleva inversiones y gastos de mantenimiento a recursos humanos. Luego están marchando sin tonner, sin papel, sin montón de cosas”, sostuvo sobre la gestión de Quiñónez.

“Le entregamos copia de los contratos de alquileres que lastimosamente la fiscala renovó ya otra vez en diciembre. Ni siquiera fue capaz de esperar que ella salga, y por cinco años. Locales absolutamente inservibles”, cuestionó.“La cantidad de nombramientos que hizo esta señora desde noviembre y diciembre. Se puso a nombrar un montón de gente”, señaló, pero no supo especificar cantidad.

“El avión iraní no se investigó nada. ¿Dónde están los celulares de Hijazi? No apareció nada. ¿Se hizo peritaje? Fue en el marco del magnicidio del fiscal (Marcelo) Pecci. Si no van a peritar celulares que tienen que ver con un magnicidio, no sé qué más hacen”, increpó.

“Todas esas causas están en conocimiento de la Fiscalía. Deberían estar imputados y detenidos, y no ocurrió nada”, reclamó la senadora. Agregó que la denuncia contra Lezcano está en el escritorio de la fiscala general saliente.