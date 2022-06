Entre Shakira, Brad Pitt, y una masacre en Nigeria

En este escenario, hechos, personajes y situaciones de gran relevancia terminan relegados a segundo y tercer plano. Y así, tristemente, también surgen las víctimas de primera y segunda clase. Aquellos que interesan, porque son tendencias, y otros que si bien requieren visibilidad no tienen relevancia noticiosa. O, peor aún, son objeto de autocensura porque no van con la línea progresista del pensamiento moderno.

El pasado domingo 5 de junio un grupo de hombres armados, presuntamente musulmanes de la etnia fulani, ingresó a la iglesia San Francisco Javier, en Nigeria (África), y asesinó a decenas de personas, unas 50, según estimaciones. Los hombres armados abrieron fuego y detonaron explosivos mientras los asistentes, entre ellos muchos niños, celebraban la Misa de la Solemnidad de Pentecostés. Un evento trágico, cargado de violencia y sangre. Sin embargo, para muchos pasó desapercibido, no llegó a las grandes plataformas. Y como este, muchos otros casos.

Periodistas y analistas se preguntan por qué este trágico evento no se convierte en un escándalo internacional o tendencia en redes sociales, a diferencia del problema matrimonial entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué o el nuevo juicio entre las estrellas de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, por poner ejemplos. Está claro que estos últimos son igualmente episodios muy tristes, pues el quiebre de una familia es siempre un hecho que lamentar y una pérdida para la sociedad. Sin embargo, la cobertura de prensa y en redes ha sido notable y genera preguntas.

El escenario es complejo y requiere considerar numerosas variables para intentar llegar a un reflejo de verdad al respecto; desde la fama de los protagonistas involucrados hasta el conocido tema del morbo y el sensacionalismo en la prensa; el debate sobre el valor de la llamada noticia dura y el de la prensa rosa, la incógnita sobre los motivos que mueven a tanta gente a buscar cuestiones relacionadas con la intimidad de la vida sentimental de otras personas, entre otros tantos puntos.

Pero más allá de estos elementos de análisis o de la preferencia a tal o cual noticia, el comportamiento de los medios y consumidores de redes expone una suerte de radiografía de nuestro tiempo.

Hay realidades crudas que enfrentar, analizar y cuestionar. Hay criterios periodísticos que determinan el peso de una noticia, así como maneras de ver y opiniones que definen las tendencias en redes.

Muchas veces un atentado en África no tendrá la misma valoración que uno en París o Nueva York. Se hablará de una guerra y será trending topic mientras sea “novedosa”, pero luego nos olvidaremos de ella y quienes están allí en el día a día. La prensa destacará el maltrato a una mascota y será tendencia, pero no se animará a hablar del maltrato cruento que sufre un niño por nacer sometido al aborto; eso será políticamente incorrecto; expondrá con insistencia el problema sentimental de personas famosas, porque atrae los clicks. Es una placa radiográfica difusa en donde se identifican deseos, carencias, frustraciones y valores. Pero hay que decirlo: algo no está bien cuando un romance preocupa más que una masacre. Quizá el desafío es ir más allá de criterios puramente noticiosos y buscar la compresión de realidades y personajes que parecen lejanos y, por ello, sin aparente valor. Fortalecer empatías con personas anónimas, pero reales que tienen sufrimientos reales. No como un espectáculo o reality sensacionalista, sino como forma de promover una mirada más abierta y humana hacia la realidad.