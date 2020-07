Entre liberales existen posturas a favor y en contra de deudas

Dentro del PLRA, que días atrás a través de su Directorio estableció la recomendación a los parlamentarios de no volver a acompañar endeudamiento alguno por parte del Gobierno que busque tramitarse a través de la aprobación en el Congreso, surgen posturas dispares dado que algunos acompañan el nuevo plan, mientras que otros piden primero un amplio análisis y más evaluaciones.

Para el diputado Édgar Acosta está claro que sin transparencia no puede volverse a aprobar el endeudamiento. “Yo ya dije que no iba a acompañar si no hay claridad en la ejecución de préstamos y si corresponde el destino o sujeto de préstamos”, dijo.

Refirió que Salud ha mostrado una pésima ejecución usando solo USD 5 millones de la partida de USD 500 que se destinaron del préstamo de USD 1.600 millones.

Por su parte, en la última sesión del Senado se vio reflejado que la posición partidaria de cerrar la canilla no es acompañada por todos. En el estudio de la ratificación del proyecto de Fogapy, el senador Salyn Buzarquis optó por la versión Diputados que implicaba un mayor endeudamiento. La iniciativa por dejar sin financiamiento al proyecto es la que quedó.