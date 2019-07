Entorno de Marito pidió excluir la venta de energía, revela Ferreira

Más de cuatro horas disertó ayer el ex titular de la empresa pública en la Cámara de Senadores, ante integrantes de la Comisión Especial de Entes Binacionales y de la Comisión de Hidroeléctricas del Parlasur. Ferreira destacó que el acta firmada por las embajadas paraguaya y brasileña es tanto inaceptable como inválida.

Recordó que una de las propuestas fundamentales que hizo la ANDE, antes de que se suscriba el polémico documento, tenía que ver con la disponibilidad para vender una porción de la potencia excedente paraguaya al mercado brasileño (no necesariamente a Eletrobras), a un valor superior que el que abona hoy Brasil por la cesión.

El texto señalaba explícitamente que “las altas partes acuerdan en realizar los ajustes necesarios para permitir a la ANDE la comercialización en el mercado brasileño de energía paraguaya de Itaipú, con un bloque mínimo inicial de hasta 300 MW. A dicho efecto será considerada a la central hidroeléctrica de Itaipú como punto principal de interconexión e integración eléctrica entre el Brasil y el Paraguay, sin perjuicio de otros puntos de interconexión ya existentes o que sean establecidos”.

No obstante, se enteró posteriormente que una persona, que integra el Gobierno paraguayo, solicitó sacar el punto, lo que se trataba de una clara ventaja para Brasil.

Ferreira no quiso dar a conocer el nombre y aseveró que no sabe quién hizo la solicitud. Detalló que fue un tercero el que le comentó sobre el hecho, aunque tampoco quiso a dar conocer su nombre, porque solo se lo mancillaría y no tenía nada que ver.

Marito quiso dejar. El ex presidente de la ANDE envió la propuesta al presidente Mario Abdo Benítez, al canciller Luis Castiglioni y al embajador Hugo Saguier Caballero. Mencionó que el jefe de Estado le consultó si este punto era importante y Ferreira le dijo que sí, por lo que Abdo Benítez le aseguró que no se iba a sacar.

Por tal motivo, el ingeniero enfatizó que el mandatario no fue el responsable y en todo momento quiso defender la disponibilidad de energía para la comercialización.

“Estoy convencido de que el presidente de la República sí estaba de acuerdo, me lo dijo personalmente. Que esto tenía que ser parte del acuerdo, doy mi palabra sobre esto. Sería interesante interpelarles a los que estuvieron de la Cancillería, para saber quién pidió sacar ese punto”, expresó.

ES INVÁLIDA. Ferreira aseguró que el acta firmada el 24 de mayo pasado, que eleva los niveles de contratación de la ANDE y a la vez le impide disponer de su libre uso, es totalmente inválida.

Explicó que, primeramente, se tenía que haber firmado los contratos de comercialización con Eletrobras e Itaipú, para poder aplicar lo acordado en el documento bilateral, cosa que no sucedió. No obstante, ratificó que lo más importante es que el acta no tiene en cuenta la propuesta de la empresa pública paraguaya, ni de sus técnicos, por lo que termina siendo nula.