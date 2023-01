Confía en el tiempo para superar la ruptura

Shakira estrenó el 2023 con una sorprendente publicación en la que recuerda la traición de su ex pareja Gerard Piqué.

La colombiana confía en el tiempo que “tiene manos de cirujano”, para superar las “heridas abiertas” por la separación del ex futbolista español, según escribió en sus redes sociales.

En su cuenta oficial, la intérprete publicó que “aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente”.

“Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado”, tras la ruptura de la pareja, y “nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”, añadió.

Shakira pasó las fiestas navideñas en Dubái, a donde viajó con sus dos hijos, que ahora están con su padre y la familia de este en la ciudad española de Barcelona.

Fuentes cercanas a la cantante indicaron a EFE que no se sabe la fecha definitiva de la partida de Shakira, sus hijos y sus padres a Miami (Estados Unidos), donde vivirán a partir de este año.

La cantante de 45 años, y el ex futbolista internacional del Barcelona, de 35, anunciaron en junio del año pasado su separación tras doce años de relación y en diciembre firmaron un acuerdo para que la intérprete pueda establecerse en Miami con los hijos de ambos de 9 y 7. EFE