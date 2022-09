Jane Fonda no dejará su activismo

La actriz estadounidense Jane Fonda (85) reveló que fue diagnosticada con la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, pero no dejará su activismo medioambiental. “Este es un cáncer muy tratable, el 80% de las personas sobreviven, entonces me siento muy afortunada”, escribió la artista en Instagram.

Fonda explicó que ya ha comenzado la quimioterapia, un tratamiento que recibirá durante seis meses, pero advirtió que no dejará a un lado su activismo.

“Créanme, no voy a dejar que nada de esto interfiera en mi activismo medioambiental”, dijo Fonda, quien aseguró que los combustibles fósiles y los pesticidas causan cáncer. “El cáncer es un profesor y estoy poniendo atención a las lecciones que me enseñará”, escribió la actriz.

La actriz también se consideró una “privilegiada” porque tiene seguro médico, a diferencia de muchos estadounidenses que tienen que afrontar el cáncer sin recibir la atención médica necesaria, lamentó.

Asimismo, aprovechó su mensaje para recordar que en noviembre se celebrarán las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, a las que definió como “más que trascendentales”. EFE



Pasa cumpleaños recuperándose

El actor mexicano Eugenio Derbez (61) se está recuperando tras pasar por una delicada operación de hombro luego de haber sufrido un accidente en la ciudad de Atlanta (Georgia), informó su esposa, Alessandra Rosaldo, que este viernes festejó al artista por su cumpleaños. Rosaldo dijo en sus redes sociales que Derbez se estaba recuperando de una “larga y complicada cirugía”, que fue realizada el martes pasado.

Según información dada por Gustavo Adolfo Infante, del programa mexicano , Derbez se golpeó fuertemente el hombro mientras participaba en un juego de realidad virtual. “Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños ‘normal’, sí será el cumpleaños más apapachado y consentido y rodeado de amor”, escribió Rosaldo.

Con más de 40 años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme , premiada con el Óscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos. EFE