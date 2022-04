Will Smith se negó a irse de los Oscar tras abofetear a Chris Rock

Will Smith se negó a retirarse de la ceremonia de los Oscar después de abofetear al comediante Chris Rock, dijo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que inicia la acción disciplinaria contra el actor.

Le pidieron a Smith que dejara el Teatro Dolby después de subir al escenario y atacar a Rock que había bromeado sobre el cabello de su esposa. Poco después del impresionante episodio, el actor recibió el Oscar al Mejor Actor y fue ovacionado por la audiencia.

“Nos gustaría aclarar que se le pidió al señor Smith que dejara la ceremonia y se negó, pero también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de forma diferente”, dijo un comunicado.

La Academia, a cargo de la premiación, dijo que comenzó una acción disciplinaria contra Smith por el ataque que opacó la mayor noche de Hollywood y que fue visto por millones de personas.

“La Junta de Gobernadores comenzó hoy un procedimiento disciplinario contra el señor Will Smith por violar el estatuto de conducta de la Academia, incluyendo inapropiado contacto físico, comportamiento amenazante o abusivo, y comprometiendo la integridad de la Academia”, dijo el comunicado.

“El señor Smith está siendo notificado con al menos 15 días de una votación sobre sus violaciones y sanciones, y la oportunidad de ser escuchado de antemano por medio de una respuesta escrita”.

“En la próxima reunión de la junta el 18 de abril, la Academia tomará una acción disciplinaria que puede incluir suspensión, expulsión y otras sanciones permitidas por los reglamentos y estatutos de conducta”. La instancia está bajo fuerte presión para responder de forma apropiada al incidente que opacó la cobertura de los fastuosos premios y robó el protagonismo de hitos como la victoria de CODA, con un elenco mayoritariamente sordo.

Durante la entrega de los mayores premios de Hollywood, Rock bromeó sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, que sufre de pérdida de cabello (alopecia). Su esposo reaccionó subiéndose al escenario y abofeteando al comediante, para luego volver a su silla y gritar enfurecido: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!” Los asistentes en la ceremonia miraron estupefactos la escena dudando por segundos si era parte del guion o no.