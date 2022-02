Escribirá una explosiva biografía

Britney Spears se prepara para escribir sus memorias por USD 15 millones, informó el medio Page Six, que obtuvo la exclusiva del acuerdo. La publicación señala que la estrella pop, de 40 años, selló un contrato con la editorial Simon & Schuster por un explosivo libro sobre su carrera y los años que vivió bajo la tutela abusiva de su padre.

El acuerdo se produce después de una guerra de ofertas de varias editoriales para conseguir el relato en primera persona de la cantante. Según una fuente del citado medio, “el acuerdo es uno de los más grandes de todos los tiempos, detrás de los Obama”.

Los derechos de los libros de Barack y Michelle Obama se vendieron en 2017, por una suma que supuestamente superó los USD 60 millones, la cifra más grande jamás conocida para libros de no ficción.

Según Page Six, Spears se ha estado preparando para escribir sus memorias tras las duras acusaciones hechas por su hermana menor Jamie Lynn, en su libro titulado en español , publicado en enero de este año.

En su publicación, Jamie Lynn describió un momento en que Britney tomó un cuchillo y la amenazó. Una acusación que la propia Britney negó con vehemencia.

Spears publicó en su perfil de Instagram que tanto su hermana como su madre, Lynne, permitieron las duras condiciones que vivió bajo una tutela legal de 13 años. “Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez doy una entrevista”, escribió.