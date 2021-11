Adele se confiesa a Oprah Winfrey

Adele estuvo sentada frente a Oprah Winfrey. Eso quiere decir que las dos horas de entrevista que la comunicadora estadounidense estuvo tejiendo con la cantante británica dieron mucho de sí. Adele, que está de actualidad por su nuevo disco, 30, se sinceró sobre las cuestiones que ocuparon su vida en los últimos años en el especial One Night Only, emitido en la CBS el domingo.

La artista de 33 años estuvo hablando de los momentos más duros que vivió durante su divorcio de Simon Konecki en el 2018 y cómo es ser madre separada. “Es un proceso: El proceso de divorcio, el proceso de ser madre soltera... No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre”, dijo. “Se trata del proceso de llegar por ti misma todos los días, de aparecer por ti misma todos los días. Mucha gente sabe de lo que estoy hablando y yo también siento que hice malabares con esas cosas. Y tenía ganas de no hacerlo más”, se sinceró. “Me dolían los pies de caminar a través de todo ese cemento”.

Además, aseguró que se sintió culpable al divorciarse por su hijo: “Desmonté su vida por mi felicidad”.

También habló de su tormentosa relación con el alcohol, que tuvo lugar en medio de su separación. Sobre su nuevo amor, Rich Paul (39), destacó: “Es tan gracioso... Es gracioso, sí. Y muy inteligente”.