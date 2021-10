Paul Simon cumple 80 años

Paul Simon, uno de los cantautores más talentosos del siglo XX, gran letrista y compositor, cumple 80 años tras haber vivido varias vidas musicales y con el favor del público todavía intacto, como quedó de manifiesto en su aparición el pasado setiembre en un macroconcierto en Central Park de Nueva York, la ciudad donde comenzó su carrera. Simon ha sido famoso por muchas razones: Por formar con Art Garfunkel uno de los dúos más exitosos de la historia, por casarse (duraron un año) con Carrie Fisher, la princesa Leia de , o por poner a bailar al mundo entero los ritmos africanos de , disco fundador de la luego llamada “world music”. Pero todos estos hitos tienen su cara B. A Simon, heredero de la mejor tradición judía neoyorquina, no le duelen prendas en reconocer que es un hombre atormentado: siempre le ha atormentado su corta estatura (157 centímetros, que el larguirucho Garfunkel resaltaba todavía más), no tener una voz poderosa o no ser un galán. En alguna ocasión Garfunkel dijo de forma sarcástica: “Yo me llevaba a las chicas, él se llevaba los royalties”.

Paul Simon y Arthur Garfunkel iban juntos a la misma escuela. Atraídos por la música neofolk tan en boga en los sesenta y setenta, formaron un dúo perfecto por el equilibrio de las voces: Paul hacía los graves y Arthur los tonos altos; las canciones las firmaba Simon, pero Garfunkel daba mejor en el escenario. EFE