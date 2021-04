Mon Laferte, rechazada por feminista

La cantautora chilena Mon Laferte dice que ser feminista le ha costado el rechazo de una parte de su público, pero reafirma su convicción en , su nuevo álbum, que incluye temas como y está inspirado en el estilo de la cantante de rancheras Chavela Vargas.

“Es medio difícil hoy decir ‘soy feminista’, la gente le tiene miedo, causa un rechazo”, comentó a la AFP Laferte, en una entrevista por videollamada con motivo del lanzamiento de su más reciente trabajo.

La intérprete cuenta que ese activismo le ha generado duras críticas de sus propios seguidores en redes sociales, con comentarios que dicen: “Me gustabas antes, cuando no eras feminista”.

“No entiendo qué tiene que ver, que quiera que todos seamos iguales, defender mis derechos como mujer y que no quiera que estén matando a otras mujeres”, cuestionó.

La cantante, cuyo nombre real es Monserrat Bustamante, grabó en su nuevo disco , un himno femenino al amor y la libertad, junto con la diva mexicana del pop Gloria Trevi. “Gloria fue, es y sigue siendo una inspiración para mí”, comentó.



Actores dan el pésame a la familia real

Matt Smith y Tobias Menzies le dieron vida al príncipe Felipe en la popular serie de Netflix, . Ahora, ambos han compartido su sentir tras la muerte del miembro de la familia real inglesa.

En una declaración para el portal de entretenimiento E! News, el actor elogió la vida y el estilo del fallecido príncipe.

“Me gustaría ofrecer mis condolencias a Su Majestad la Reina y la Familia Real. El príncipe Felipe era el hombre. Y él lo sabía. 99 y fuera, pero qué entrada. Y qué estilo. Gracias por tu servicio, viejo amigo. No será lo mismo sin ti”, expresó Smith.

Menzies, a diferencia de Smith, declaró en Twitter que sabía que al príncipe no le hubiera gustado que un actor opinara sobre su vida. Por esto mismo, escribió unas cuantas líneas de.

“Si sé algo sobre el duque de Edimburgo, estoy bastante seguro de que no querría que un actor, que lo interpretó en la televisión, diera su opinión sobre su vida, así que se lo dejo a Shakespeare. ‘¡Oh buen viejo! Qué bien aparece en ti. El servicio constante del mundo antiguo…’ RIP”, escribió el actor en su red social. (Infobae)