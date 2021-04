La liberadora nota de Salma Hayek

La actriz Salma Hayek explicó por qué posar en traje de baño de dos piezas le resulta tan “liberador”. La actriz contó que durante el confinamiento subió un poco de peso; sin embargo, a finales del año comenzó a ejercitarse. Después de eso, no dudó en enseñar los resultados a sus cientos de seguidores en redes sociales y a compartir con ellos al menos una decena de fotografías en diferentes bikinis y en diferentes partes del mundo. “Tuve que perder peso y ejercitarme para entrar en un bikini a finales del año pasado”, dijo la actriz en entrevista con el sitio Entretainment Tonight.

Salma agregó: “Me enorgullece haberme tomado tantas fotos, no me arrepiento porque era la primera semana de vacaciones”.