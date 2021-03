Consigue reducir pensión

Hace unas semanas, Halle Berry se pronunció en términos muy duros acerca de las pensiones de manutención "abusivas" como la suya para insistir en que ninguna mujer -o ningún hombre, para el caso- debería verse en la obligación de proporcionar a su ex pareja una cantidad de dinero que supere de lejos lo necesario y razonable para ayudar a criar al hijo. Fue entonces cuando muchos descubrieron que la actriz pagaba cada mes 16.000 dólares al modelo Gabriel Aubry, padre de su hija de 12 años Nahla, desde 2014. Sin embargo, ahora ha conseguido renegociar los términos del acuerdo al que llegó con su ex para reducir esa cifra a la mitad a partir del pasado 1 de marzo. Además, según la información que publica el portal The Blast, la estrella de Hollywood también dará a Gabriel una manutención retroactiva de 85.000 dólares y pagará sus gastos legales por valor de 5.000 dólares. Halle seguirá haciéndose cargo de la cuota de la escuela a la que acude Nahla.



Usó su compromiso de pantalla

Después de una sobredosis y el haber estado en rehabilitación, Demi Lovato usó su compromiso con Max Ehrich para engañar al mundo, e incluso a ella misma, de que se encontraba mucho mejor.

En una entrevista para la revista Entertainment Weekly, la cantante habló acerca de lo que la motivó a vivir con su novio, comprometerse y romper el compromiso en una cuestión de meses. “Realmente me engañé a mí misma, porque era lo más seguro y esperado. Obviamente, me quería profundamente la persona (Max), pero había algo dentro de mí que decía: ‘Tengo que demostrarle al mundo que estoy bien’.

De acuerdo con Lovato, el anillo de compromiso que utilizó hizo la ilusión de una buena relación un poco más “real”, pues hacía parecer al mundo que era una persona más estable. No obstante, con el tiempo se dio cuenta de que solo eran apariencias y no era realmente como se sentía. Fue en julio del año pasado cuando anunciaron su compromiso.