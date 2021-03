Maddox quiere eliminar el apellido de su padre

Maddox, uno de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, arremetió contra su padre durante el juicio de divorcio y custodia entre la famosa ex pareja de Hollywood. Entre comentarios no tan gratos para el actor, el joven anunció que tiene intenciones de eliminar por completo el apellido Pitt de su nombre.

No obstante, a pesar de la iniciativa de Maddox por deslindarse completamente de cualquier relación con su papá, fuentes revelaron a Us Weekly que esta decisión es algo con lo que Angelina no está de acuerdo. Asimismo, el pasado 12 de marzo, la artista presentó nuevos documentos ante la corte en donde ofrece “pruebas y autoridad” en apoyo a la presunta violencia doméstica que Brad Pitt ejerció hacia su familia durante los dos años que estuvieron casados.

Por lo que en la actualidad, la ex pareja que tiene 7 hijos: Maddox de 19; Zahara, 16; Pay, 17; Shiloh, 14 los gemelos Knox y Vivienne de 12, continúa con la disputa legal de la custodia de los menores.

Cabe recordar que todas estas fricciones entre Maddox y Brad Pitt se remontan a 2016, un poco antes de que Angelina Jolie comenzara a realizar los trámites de divorcio con el actor. Pues, una de las causas por las que se supuso que habían originado la ruptura, fue debido a una violenta disputa entre Jolie, Brad y su hijo.