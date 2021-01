Pampita será nuevamente mamá

La modelo y conductora de tevé argentina, Carolina Pampita Ardohain anunció en el festejo de su cumpleaños número 43, que está embarazada de una niña, fruto de su relación con Roberto García Moritán. “Acá todo este grupo ya sabe. Me lo han preguntado mucho, sobre todo este último mes, todo el tiempo, todos los días... Se viene el bebé”, comienza diciendo la modelo desde la Riviera Maya, donde se encuentra disfrutando de sus vacaciones, mientras su marido le acaricia el vientre. Y luego agrega: “¡Vamos a descubrir qué es”. ¿Cómo hizo para dar a conocer el sexo de su próximo hijo? Tomó un globo que tenía la leyenda “¿Boy or Girl?”, y tras la cuenta regresiva de diez, lo rompió cual piñata. Fue entonces cuando salieron papelitos de color rosa, dejando en claro que se trataba de una nena. Las versiones sobre el embarazo de Pampita empezaron a tomar fuerza durante las últimas ediciones del año de Pampita Online, el programa que conduce por NetTV.



Don Francisco y su lucha por su salud

Para la revista People Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, habló sobre su vida como paciente diagnosticado de Diabetes tipo 2. “Cuesta mucho entender con el tiempo que las dietas no sirven, uno tiene que encontrar una forma de vida, una manera de alimentarse”, reflexiona el presentador, quien en un momento de su vida, tras una visita a la India, decidió dejar de comer carne. “Me gustó el sistema y durante siete años fui vegetariano. Pero después, haciendo me tocó ir a Noruega, donde no escuché de ninguna verdura y volví a comer pescado y carne, y todo lo demás”. Mantener la dolencia bajo control no fue tarea sencilla. “La verdad es que siempre ha sido muy difícil. Yo debo de haber hecho 20 o 25 dietas diferentes y en todas fracasaba. En algún momento eran exitosas y después fracasaba”, confiesa. “Entonces he tratado en primer lugar de no comer azúcar y tratar de evitar los carbohidratos”, acotó.