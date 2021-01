Compara asalto al Capitolio con nazismo

El actor y ex gobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger calificó al presidente estadounidense Donald Trump como el "peor presidente de la historia" y comparó el asalto al Capitolio con el nazismo en Alemania. "El miércoles fue del Día de los Cristales Rotos aquí en EEUU, los cristales rotos fueron las ventanas del Capitolio de EEUU. No solo derribaron las puertas del edificio que acoge la democracia estadounidense, pisotearon los mismos principios sobre los que este país fue fundado", señaló Schwarzenegger en un video. El actor acusó, a Trump de buscar "un golpe (de Estado) engañando a la gente con sus mentiras". Schwarzenegger se refirió a la Noche de los Cristales Rotos de 1938 en la que los nazis atacaron negocios de judíos en Alemania y que fue el preludio al Holocausto. Esa terrible noche fue llevada cabo por "los equivalentes nazis de los Proud Boys", dijo en referencia al grupo ultraderechista de la marcha en Washington. EFE



Harry y Meghan dejan las redes sociales

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, dejaron las redes sociales y "no planean" recurrir a Twitter o Facebook para promover la labor de su nueva fundación Archewell, informó The Sunday Times.

El periódico, que cita fuentes próximas a la pareja, afincada en Estados Unidos, señala que también "es muy improbable" que regresen a las redes a título personal, tras los ataques sufridos desde que se casaron, sobre todo ella. La decisión de los Sussex, que hace un año anunciaron que se distanciaban de la monarquía británica para impulsar sus propios proyectos y su independencia financiera, marca un nuevo paso en esa separación, apunta el rotativo. La reina Isabel II, el príncipe Carlos y Camilla y los duques de Cambridge, William y Catalina, difunden sus actividades y obras benéficas a través de redes, entre otros canales. Antes de casarse con el príncipe, Meghan, conocida como actriz tenía 1,9 millones de seguidores en Instagram y 350.000 en Twitter. EFE