Sharon Osbourne hospitalizada por Covid

La presentadora de televisión Sharon Osbourne, de 68 años, anunció que dio positivo por coronavirus y que ahora se encuentra en plena recuperación luego de ser hospitalizada por complicaciones derivadas de la enfermedad respiratoria.

La esposa del músico Ozzy Osbourne dio a conocer su diagnóstico en una publicación en sus redes sociales. “Quería compartir que he dado positivo por Covid-19”, comenzó su escrito la presentadora británica.

“Después de una breve hospitalización, ahora me estoy recuperando en un lugar alejado de Ozzy (que dio negativo en la prueba) mientras está en una pausa programada”, explicó en su mensaje. “Todos, por favor, manténganse seguros y saludables”, finalizó.

En pocos minutos la publicación se llenó de buenos deseos de una pronta recuperación por parte de sus seguidores y de sus compañeros de trabajo. Sharon Osbourne es la última presentadora de en contraer el virus.



Oficializaron su amor

Diego Torres y Débora Bello sellaron su amor con una romántica boda. Ella lució un flamante vestido blanco con encaje y un velo que llegaba hasta el suelo. Él optó por un look elegante sport: pantalón de gabardina y una camisa arremangada. Además, llevó puestos lentes de sol y un rodete en su cabello.

Ambos compartieron la misma imagen en sus respectivas cuentas de Instagram, en donde quisieron compartir con sus seguidores un recuerdo de la ceremonia que habían celebrado horas antes. “Y un día ... ¡Nos casamos!”, escribió Diego Torres anunciando su boda junto a la modelo Débora Bello, con quien está en pareja desde hace 16 años. Juntos son padres de Nina, de siete años. “Después de muchos años de estar juntos y de haber armado una familia, como lo imaginamos y los hablamos hace tanto tiempo, ¡nos casamos!”, siguió el músico en la red social. La pareja decidió celebrar su casamiento en secreto y anunciarlo luego en sus redes sociales.