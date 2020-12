Ex misses piden que se retire del país Promociones Gloria

Mediante un video que se inicia con la Miss Supranacional 2015, Stephania Stegman, piden que se aparte Promociones Gloria del concurso Miss Universo Paraguay. El material que reúne a más de 30 ex misses comienza con Stegman preparándose para salir hasta que toma una brocha de maquillaje y muestra su cambio con el mensaje: “Fuera de Paraguay, Promociones Gloria”. A este cambio se suma después Yei Park, ex Miss Asunción, y así más reinas paraguayas de belleza que muestran sus cambios de maquillaje, sus bandas y coronas. Entre ellas, se ve a Ana Paula Céspedes, Miss Supranacional 2018; Laura Garcete, Virreina Hispanoamericana 2015; Lea Ashmore, Miss Grand Paraguay 2017; Nadia Ferreira, Miss Teen Universe 2014; Romina Bogado, Miss Internacional Paraguay 2009; María José Maldonado, Miss Universo 2007, y Coral Ruiz, Miss Mundo 2013, y e incluso la saliente Miss Universo, Ketlin Lottermann. El movimiento surgió a partir de la reciente elección de Miss Universo Paraguay con la coronación de Vanessa Castro, candidata duramente criticada en las redes. También debido a la declaración de Stephania Stegman, quien compartió que fue seleccionada y tuvo que renunciar a ser Miss Universo Paraguay 2020 por no conseguir el monto que le pedían para cubrir la franquicia y otros gastos.