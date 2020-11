El príncipe Guillermo tuvo Covid-19

El príncipe Guillermo, segundo en el orden de sucesión al trono británico, contrajo el Covid-19 en abril y sufrió dificultades respiratorias, informó el lunes el periódico The Sun.

Según el tabloide, el príncipe de 38 años no quiso que se hablara de su enfermedad entonces, porque “estaban ocurriendo cosas importantes y no quería preocupar a nadie”.

Siguiendo las consignas, Guillermo se puso en cuarentena en la casa familiar de Anmer Hamm, en el este de Inglaterra, pero siguió con su trabajo por teléfono o videoconferencia. Según The Sun, Guillermo estuvo “afectado por el virus con bastante dureza”. “En un momento dado, tenía problemas para respirar, así que todos los que le rodeaban estaban obviamente bastante asustados”, dijo al diario una fuente que pidió



Joaquin Phoenix habló de su hijo

El actor Joaquin Phoenix y su pareja, Rooney Mara, hablaron por primera vez de su hijo en público en una carta en la que critican con contundencia las leyes de inmigración de EEUU, que llevaron a que un total de 545 niños hayan quedado separados de sus padres tras cruzar ilegalmente la frontera. “El peso de ese número es abrumador”, dice el artículo publicado en la revista People.

“Como padres primerizos es insoportable imaginar lo que significaría que nos quitaran a nuestro hijo durante un día, por no hablar de años. Pero esa es la situación que han estado viviendo esos 545 niños y sus padres”, agregan los actores, que fueron padres de un niño al que nombraron River a finales de setiembre. La pareja de actores se refiere así a los más de 500 niños que siguen sin poder reunirse con sus padres después de haber sido separados tras cruzar la frontera de EEUU en 2017 y 2018, puesto que las autoridades del país no son capaces de localizarlos.