Infidelidad de Jada marca un récord

La pareja de Jada Pinkett y Will Smith marcó el récord de la emisión más vista de Facebook en 24 horas al sumar más de 15 millones de espectadores con un video en el que ambos discuten una infidelidad durante su matrimonio. La emisión, con más de 21 millones de visualizaciones, forma parte del programa , conducido por Pinkett y fuente de decenas de titulares en medios de comunicación tras contar con su marido Will Smith como invitado el pasado viernes. El anterior récord de espectadores en un solo día también lo marcó este formato, con una entrevistá a Jordyn Woods vista por 7,6 millones de usuarios. En la conversación que mantuvo la pareja, Pinkett admitió que tuvo un romance con el cantante August Alsina hace años, cuando estaban casados. La declaración de la mujer y la reacción de Smith, quien quitó peso al asunto diciendo que pasó “hace años”, se convirtieron en uno de los asuntos más comentados en redes sociales puesto que antes ambos negaron ese romance extramatrimonial.

Jada y Will aseguraron que cuando se dio la situación su relación pasaba por horas bajas y estaba prácticamente acabada. “Todo comenzó cuando él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud mental”, aseguró Jada antes de confesar que “a medida que pasó el tiempo” se metió en un “enredo” romántico. EFE