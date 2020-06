Las disculpas de Lea Michele

Lea Michele, conocida por la serie , se disculpó después de que una compañera de reparto asegurara recibir “microagresiones traumáticas” de su parte. Michele publicó una larga reflexión en su perfil oficial de Instagram y lamentó “cualquier daño causado” a la actriz afroamericana Samantha Ware. “¿Te acuerdas cuando convertiste mi primer papel en televisión en un verdadero infierno? Porque yo no lo olvidaré. Creo que dijiste a todos que, si pudieras, te cagarías en mi peluca (afro), entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood”, afirmó Ware en Twitter.

La polémica llegó cuando Ware respondió de esa manera a un tuit de Michele, que publicó un mensaje sobre la muerte del afroamericano George Floyd con la etiqueta #BlackLivesMatter (las vidas de los afroamericanos importan). “Aunque no recuerdo haber hecho ese comentario en concreto y nunca he juzgado a otros por sus raíces o el color de su piel, eso no es lo relevante”, indicó Michele.

“Lo que importa es que claramente actué de maneras que hicieron daño a otras personas”, agregó.

“Ya fuera por mi posición y perspectiva privilegiadas lo que causó el ser percibida como insensible o inapropiada en ocasiones, o simplemente por mi inmadurez o por ser innecesariamente difícil, pido disculpas por mi comportamiento y por cualquier daño causado. Todos podemos crecer y cambiar yo he empleado estos meses pasados para reflexionar sobre mis propios defectos”, señaló.

