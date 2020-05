¿La tercera en discordia?

Sebastián Yatra confirmó el término de su relación sentimental con la artista argentina Tini Stoessel después de un año de relación, y de inmediato el nombre de Danna Paola (foto) apareció en el radar por su supuesto vínculo con el cantante, ya que según seguidores de la ex pareja, la cantautora mexicana habría sido la tercera en discordia y la posible causa de la ruptura entre la mediática pareja.

Según la letra de la canción de Danna Paola, que en un verso menciona a Sebastián Yatra, deja en claro que los rumores sobre su vida privada estuvieron a la orden del día. Y es que una reciente interpretación, desde su cuenta de Instagram, habría sido prueba suficiente para que los fanáticos sacaran sus conclusiones.

“Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra… con Yatra sí me fui”, es parte de la letra que generó controversia.

Dicha transmisión realizada a principios del pasado mes de abril, en su momento le valió la crítica de los seguidores de Sebastián Yatra y de Tini, y ahora que se hizo oficial su ruptura amorosa ha retomado más fuerza y se viralizó. Además se menciona que este clip de la intérprete de “Oye Pablo” habría causado la incomodidad de la argentina. Pero eso no es todo, ya que también en días pasados se difundió un video en el que Yatra aparece tocándole una canción a Danna Paola en una sesión de guitarra acústica, en la que los fanáticos apuntan que le dirigía miradas cómplices de enamorado. Tras el clip, Yatra publicó otro con el mensaje de texto: “Feliz viernes, yo perreo sola”, en alusión a una canción que Danna Paola bailó en su casa.