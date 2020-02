MARCHESA DE NUEVO AL RUEDO

La firma de moda Marchesa, propiedad de Georgina Chapman –ex mujer del productor Harvey Weinstein–, lucha por recuperar la normalidad y levantar el vuelo después de que el huracán Weinstein arrinconara sus diseños que en otros tiempos vestían actrices como Renée Zellweger, Jennifer Lopez o Sofía Vergara.

Marchesa era la firma favorita de las estrellas de Hollywood hasta que se vio afectada a finales de 2017 por el caso Weinstein, por el que el productor Harvey Weinstein, de 67 años, ha sido condenado por dos delitos sexuales en un juicio histórico, posibilitado por las cascadas de denuncias que desencadenó el movimiento feminista MeToo.

Según se afianzaba la relación entre la diseñadora y el productor Weinstein, este se involucraba más en la firma de moda y, además de presenciar los desfiles desde la primera fila, instaba a las actrices a vestirse con piezas de la casa Marchesa.

La firma copaba las alfombras rojas, pero pronto aparecieron las quejas de marcas competidoras que reivindicaban mayor espacio en los prestigiosos escaparates del cine.

Marchesa presentaba su colección de novias otoño-invierno 2018 cuando The New York Times publicó las acusaciones de abuso sexual contra Weinstein. La firma canceló su siguiente desfile. Georgina Chapman pidió el divorcio y publicó en People un comunicado. “Se me rompe el corazón por todas las mujeres que han sufrido un gran dolor a causa de estas imperdonables acciones. He decidido dejar a mi marido”, confesaba entonces.

Marchesa sufrió un importante batacazo, pero también ha contado con el apoyo de actrices como Scarlett Johansson, quien no ha dudado en utilizar esta firma tras el escándalo, como hizo en la gala MET en 2018. Poco a poco, la firma intentó recuperarse. Ahora, tras el juicio, la firma levanta el vuelo.

En la última edición de la semana de la moda de Nueva York, Georgina Chapman, separada también de su socia Keren Craig, ha mostrado su nueva colección con sello Marchesa en la que ha vuelto a brillar con elegantes trajes de noche y diseños exclusivos de alta costura. Marchesa ha vuelto, aunque aún no ha recuperado su trono. EFE