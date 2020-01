Tras renuncia, Meghan Markle viaja a Canadá

La reina Isabel II ha pedido resolver “de prisa” el nuevo estatus de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, mientras la ex actriz estadounidense ha viajado a Canadá, informan este viernes los medios británicos.

Tras el inesperado anuncio de la pareja de dejar sus actuales posiciones en primera de la monarquía para ser económicamente independientes, la soberana habló ayer con su heredero, el príncipe Carlos, y los hijos de este, Guillermo y el propio Enrique, para consensuar una solución “en días y no semanas”.

Los funcionarios de sus cuatro oficinas trabajarán ahora para definir un nuevo papel para los duques de Sussex que se ajuste más a sus aspiraciones, si bien cabe la posibilidad de que no lleguen a un acuerdo, en cuyo caso Enrique podría perder o renunciar a sus títulos.

Paralelamente, The Daily Mail informa de que Meghan ha regresado a Canadá, sin la compañía de Harry, y allí dejó a su hijo Archie bajo el cuidado de una niñera. Según el diario, se espera que Enrique se reúna en breve con ella, mientras en el Reino Unido sus ayudantes negocian su futuro.

Una encuesta difundida por YouGov indica que un 45% de los británicos apoyan a Meghan y Enrique.

Por otro lado, las figuras de Harry y Meghan Markle en el museo de cera de Madame Tussauds, fueron apartados de la Familia Real. La pareja será reubicada en un espacio que refleje su nuevo estatus.