Pide disculpas públicas

Hace 10 días, unas fotografías de Justin Timberlake fueron difundidas por la prensa sensacionalista. Unas imágenes –que parecían robadas y tomadas desde lejos– sorprendieron en las que se veía cómo se daba la mano con la actriz Alisha Wainwright. La actriz es compañera de reparto de Timberlake, en la película , que ambos están rodando. Los dos estaban con más gente y las fotos, obtenidas y publicadas, por el diario sensacionalista The Sun les mostraban bebiendo cerveza en una terraza de Nueva Orleans y agarrados fuertemente de la mano de forma cariñosa.

En un escrito, Timberlake niega haber tenido cualquier tipo de relación con su compañera y pide disculpas públicas. “Hace unas semanas sufrí un error de juicio, pero dejadme ser claro: no pasó nada entre yo y mi compañera”, explica en una nota.

“Este no es el ejemplo que quiero darle a mi hijo. Quiero pedirles disculpas a mi increíble esposa y a mi familia por ponerles en una situación tan embarazosa; estoy centrado en ser el mejor padre que pueda. Y eso no me hizo serlo”, reconoce.

Además, también manifestó que seguirá con el rodaje de la cinta en la que está inmerso: “Estoy tremendamente orgulloso de trabajar en . Tengo muchas ganas de seguir con esta película”, dijo el artista.