El príncipe Andrés pierde apoyo

El príncipe Andrés perdió el apoyo del grupo contable KPMG, mientras que otras entidades benéficas se plantean sus vínculos con el hijo de la reina Isabel II, tras la entrevista en la que habló de su amistad con Jeffrey Epstein. En su conversación con la BBC emitida el sábado, el duque de York habló del magnate estadounidense, acusado de tráfico sexual de menores, y negó “categóricamente” haber tenido relaciones con una menor asociada al empresario. Sin embargo, las respuestas del príncipe dejaron numerosos interrogantes sobre su amistad con Epstein y muchos comentaristas cuestionan que Andrés no se acordase de Virginia Giuffre, la mujer que le acusa de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años, a pesar de que hay una foto de ellos juntos. La lluvia de críticas contra el hijo de la reina llevaron a varias organizaciones benéficas a adelantar que evalúan la posibilidad de cortar los lazos con el príncipe. La organización contable KPMG informó que ha decidido no renovar su apoyo al proyecto empresarial del príncipe, llamado destinado a ayudar a empresarios. Otras organizaciones del sector empresarial informaron al diario Financial Times que están revisando su respaldo a esa iniciativa del duque a raíz de los interrogantes que surgieron sobre su amistad con Epstein, quien afrontaba nuevos cargos y apareció ahorcado en su celda el pasado agosto.