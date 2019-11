Harry y Meghan pasarán las Navidades en EEUU

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, y su hijo Archie no pasarán las Navidades con la reina Isabel II en Inglaterra, pues viajarán a Estados Unidos para disfrutar de estas fiestas con la madre de ella, Doria Ragland.

Según informan los medios británicos, el príncipe Enrique tiene previsto llegar con su familia a Los Ángeles (EEUU) en fechas próximas al Día de Acción de Gracias, que este año se celebra el 28 de noviembre. Al parecer, la soberana está de acuerdo con esta decisión, que no es inusual dentro de la familia real. De hecho, los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, ya pasaron algunas Navidades pasadas con los suegros del príncipe.

Enrique y Meghan, que se convirtieron en padres por primera vez el pasado mayo, pasaron las dos últimas Navidades con la reina, su esposo, el duque de Edimburgo, y otros miembros de los Windsor en la residencia privada de Sandringham, en Norfolk.

No obstante, los medios especularon durante las últimas semanas que la joven pareja quería salir del Reino Unido durante una larga temporada con la intención de huir de las críticas a las que les sometió la opinión pública y de la atención de la prensa.

Recientemente, el duque de Sussex anunció que decidió demandar al tabloide The Mail on Sunday por publicar una carta privada que su mujer le escribió a su padre. EFE