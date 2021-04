Cerro Porteño retomó ayer las labores de cara a una semana cargada entre Copa Libertadores y torneo Apertura.

El plantel principal trabajó de manera diferenciada luego de la victoria ante Guaireña por 1-0. Hoy el grupo cumple la labor más importante, de cara a su segundo desafío en el plano internacional.

La doble cita que tiene en su campo el Ciclón se inicia con La Guaira de Venezuela, mañana, a partir de las 18:00. El Azulgrana defiende los puntos obtenidos de visita en el debut ante América de Cali (2-0), para acomodarse en la clasificación, ya que luego debe viajar a Belo Horizonte, Brasil, para enfrentar al Mineiro (martes 4 de mayo).

ANTE DOS RIVALES DIRECTOS. En el plano local, el Ciclón mide a Olimpia este sábado 1 de mayo en la Nueva Olla (20:00), mismo escenario para recibir a Nacional, otro equipo que pelea en lo alto de la clasificación (sábado 8 de mayo, a las 20:00).

Para la recta final al Ciclón le quedará enfrentar sucesivamente a River Plate, 12 de Octubre y Guaraní, los tres ya sin chances en la disputa por el título.



Variantes en Copa

El entrenador Francisco Arce prepara cambios para recibir a La Guaira, con relación al equipo que ganó en la última fecha ante Guaireña.

En portería regresa el brasileño Jean Fernandes, que fue electo como el mejor de la primera fecha de la Copa. A su vez, en mitad de campo Claudio Aquino retoma su puesto al igual que en ataque, con Robert Morales. Se aguarda por la evolución de Juan Patiño, que presentó en el último duelo dolencias en la rodilla.



56 partidos con la camiseta de Cerro Porteño suma Juan Patiño desde la temporada 2019. Anotó 3 goles.

Olimpia quedó con la misión de ganar al Always Ready en su juego de mañana.

Richard Ortiz, volante de Olimpia, tuvo una extensa charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), donde remarcó que no se piensa en otra cosa que ganar el choque copero de mañana a las 20:00 ante Always Ready de Bolivia.

“Es un partido clave, jugando de local siempre es bueno ganar, la vez pasada hicimos un partido vergonzoso (ante Táchira), no tenemos margen de error y tenemos que ganar como sea”, expresó Ortiz.

Sobre el rendimiento en Venezuela, Ortiz fue muy autocrítico: “Nos faltaba movilidad, salíamos a destiempo, luego analizamos y el sábado jugamos diferentes, así se tiene que jugar la copa”.

Ortiz es uno de los jugadores más criticados en Olimpia, pero el volante no se mostró desesperado por eso: “Cualquier partido el culpable soy yo, siempre Richard, la gente dice que tengo sobrepeso, que soy lento, yo sé cuanto corro, y en ese sentido estoy tranquilo”, dijo.

Dudas en dos lados

La zaga central y la zona de laterales son una incógnita en su armado para el choque copero ante Always Ready de mañana a las 22:00. La idea es que Ramón Sosa pase por el sector derecho, en lugar del expulsado Silva; pero en la izquierda está entre Estigarribia y Camacho. Mientras que la zaga pasa por Polenta y Antolín o Salcedo y Antolín.

43 partidos a nivel internacional tiene Richard Ortiz disputados con la camiseta de Olimpia y marcó 4 goles.