Encuentro de Otálvaros

“Soy fanático del Olimpia y de Otálvaro, por eso me hice ese peinado. En su momento mi señora me dijo que elija entre Olimpia o ella, y me quedé con el Olimpia. Gracias al Olimpia conocí toda Sudamérica y viví muchas alegrías”, comentó Bareiro.

Durante la charla, Otálvaro y Bareiro coordinaron un encuentro en la Villa Olimpia, donde se conocieron, y el colombiano le regaló su camiseta.