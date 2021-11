Encontrar a Dios en todo

Hoy meditamos el Evangelio según San Lucas 21, 29-33.

“En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Vivir en la verdad supone no solamente rechazar toda hipocresía, toda mentira o falsedad, sino también procurar llevar una vida conforme a la verdad.